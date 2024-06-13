Muğla Büyükşehir’den skandal imar planı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından Faralya Mahallesi için hazırlattırılan ve mecliste onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğiyle mevcut binalar yeşil alan, pansiyonlar spor alanı, hatta yıllar önce yapılmış pansiyon ve oteller de park ya da yeşil alana dönüştürüldü. Duruma isyan eden mahalle sakinleri, imar planına itiraz etti.

'RANT DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, oturma ruhsatı olan mevcut binaların yok sayıldığına dikkati çekerek, "Bu plan masa başında hazırlanmış. Yerinde görülüp incelenmemiş. Bazı yerlerde öyle çalışmalar var ki sanki birileri birilerine yol göstermiş. Burada büyük bir haksızlık ve rant olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İhale yoluyla 1/5000 ölçekli hazırlanan nazım imar planını inceleyen 100'e yakın vatandaş itirazlarda bulundu. Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun ve azalar Hüseyin Çınar, Şükrü Ünlü, Cüneyt Yiğit ve Pınar Göktepe 5 sayfalık itiraz dilekçesini Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Muhtar Karaburun, oturma ruhsatı olan mevcut binaların yok sayıldığına dikkati çekerek, "Bazı yerlerde öyle çalışmalar var ki sanki birileri birilerine yol göstermiş. Plan o şekilde hazırlanmış gibi. Burada büyük bir haksızlık ve rant olduğunu düşünüyoruz. Adaletli bir şekilde itirazlarımızın değerlendirilip sonuçlandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.