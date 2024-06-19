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Haberler Muğla Bodrum'da isale hattı patladı; çukura otomobil düştü! Turgutreis'e 16 saat su verilemeyecek

Bodrum'da isale hattı patladı; çukura otomobil düştü! Turgutreis'e 16 saat su verilemeyecek

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura bir otomobil düştü. Sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobil, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. MUSKİ, Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat sürecek su kesintisi olacağını duyurdu.

AA
Bodrum’da isale hattı patladı; çukura otomobil düştü! Turgutreis’e 16 saat su verilemeyecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

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