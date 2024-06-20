Ege'nin en güzel koylarında tekne yoğunluğu! Bayramda alternatif rota olarak "mavi yolculuk" ilgi gördü

Ege Denizi'nin birbirinden güzel koyları, bayram tatilini mavi sularda geçirmek isteyen turistlerin tercihi oldu.

Son dönemde tatilcilerin daha çok tercih etmeye başladığı mavi yolculuk, denizin ortasında, sakin koylarda dinlenme fırsatı sunuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Bodrum'dan Antalya'ya kadar farklı rotalarda, tekne, gulet ve yatlarla denize açılan yerli ve yabancı turistler, demir atılan koylarda yoğunluk oluşturdu.

Ege Denizi'nin eşsiz mavisinde yüzen ve kürek sörfü yapan turistler, yeşil ile maviyi buluşturan koylarda güneşin doğuşunu ve batışını izlemenin keyfini de çıkardı.

Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten turizmciler de mavi yolculuğun gelecek yıllarda popülaritesini artırarak devam edeceğini dile getiriyor.

BAYRAMIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK SÜRDÜ

Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 37 derece kaydedildiği kentte, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Bodrum ilçesinde tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerini tercih etti. Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti.

Bayram tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler trafikte yoğunluğa neden oldu. Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı tatilciler araçlarını yol kenarlarına park ederek yürüyerek sahile ulaştı.

Bazı tatilciler Belcekız ile Kumburnu plajlarını doldururken bazıları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz manzarasını havadan izledi.

Ula ilçesinin "sakin kent" ünvanı olan Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahillerden denize girdi. Akyaka'ya gidiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde yoğunluk devam etti. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle gezdi.

YERLİ VE YABANCI SÖRF TUTKUNLARI, RÜZGAR VE UÇURTMA SÖRFÜ YAPTI.

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

Tekneyle kanaldan İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

Marmaris ve Datça'da da turistler şehir merkezindeki halk plajları ile turistik mahallelerinde bulunan plajları doldurdu.