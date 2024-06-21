Tatilciler Kadın Azmağı Deresi’nde yasak dinlemedi

Muğla Ula-Akyaka'daki dünyaca ünlü Kadın Azmağı Deresi'ne giriş yasağı, Kurban bayramında delindi. Sakin kente akın eden yerli turistler serinlemek için giriş yasağına aldırış etmeden azmakta suya girdi. NASA'nın "vay bee" mesajı ile paylaştığı dünyaca ünlü bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kuraklık nedeniyle 2021 yılında ziyarete kapatılmıştı.

NÜFUS BİR ANDA ARTTI

Azmak kontrollü şekilde denetlenirken geçen 3 yıllık dönemde endemik su bitkileri yeniden canlandı, su debisi de az miktarda yükseldi. Fakat 9 Günlük Kurban bayramı tatilinde Akyaka'ya adete insan göçü yaşandı. 6 bin nüfuslu mahallede kişi sayısı 100 bini geçti. Sakin kent ünvanına sahip beldede adım atacak yer kalmazken, tatilciler serinlemek için Akyaka plajına akın etti. Plaja giremeyenler ise Kadın Azmağı Deresi kenarında yoğunluk oluşturdu. Azmağın yasak olmayan bölümünde serinleyen tatilciler doğanın keyfini çıkardı.

Ancak yoğunluk nedeniyle bazı tatilcilerin giriş yasağı bulunan azmak içine masa kurup yemek yemesi tepkilere neden oldu. Tatilcilerin hem yasağı delip azmağa girmesi hem de çevreyi kirletmesi doğaya gösterilen saygısızlığı gözler önüne serdi. Yetkililer yoğunluk nedeniyle müdahalede bulunsa da, zaman zaman onlar da çaresiz kaldı.