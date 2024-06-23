Vedat Aşçı sessizliğini bozdu: Yaşanan bu olay organize bir iştir

Bodrum Türkbükü'nde bir restoran açılışında Kaya Sabancı'yı darp ettiği iddia edilen Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Mandarin Oriantel Bodrum'un sahibi Vedat Aşçı, sessizliğini bozdu. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e konuşan Aşçı şunları kaydetti: "Türkiye'nin gündemini oyalayan bu olay, organize bir iştir. Kaya Sabancı, davetli olmadığı halde davete gelerek üzerime yürüdü. Davetlilerin içinde bağırarak küfürler etti." Yaşanan olayın kendisini ve ailesini derinden etkilediğini söyleyen Vedat Aşçı, "Kaya Sabancı sitedeki komşularıyla da sürekli problem yaşayan birisi.

'GERÇEK DIŞI SUÇLAMALAR'

Komşuları da kendisinden çok şikayetçi. Çünkü Kaya Beyin psikolojik problemleri var. Olay günü de o kadar insanın içinde küfürler edip, üzerime yürüyünce ben de ittim. Medyada lanse edilen bir dayak olayı kesinlikle söz konusu değil" dedi. Ambulansın siteye alınmadığı yönündeki iddialara da cevap veren Aşçı, "Tesise sağlık ekiplerinin girişini engellendiğim yönünde Kaya Sabancı'nın bir başka iddiası da var. Bu iddiaların tamamı gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır. Bu gerçek dışı suçlamalar karşısında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Bu olay daha önceden tasarlanmış organize bir iştir" şeklinde konuştu.

'YATIRIMLARIMIZ BALTALANIYOR'

Bodrum'a her yıl yaklaşık 200 uçakla turist geldiğini anlatan Aşçı, "Bodrum'a yatırım yaparak hem ülkemizi hem de Bodrum'u yıldız haline getirmek istiyoruz. Burayı dünya markası yapmak için çalışan bir iş insanı olarak ismimin böyle çirkin bir olayla yan yana gelmesinden son derece rahatsızım. Ancak ortada bizim bu yatırımlarımızın baltalamak istenmesi söz konusu" diyerek yaşanan olaya sitem etti.