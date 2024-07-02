Muğla Valiliğinden ‘Anız’ genelgesi

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla; hasat için Muğla'ya gelen ve Muğla'daki mevcut biçerdöver sahipleri ve mahalle muhtarlarının, hasada başlamadan önce biçerdövere ve çalıştırılacak operatöre ait bilgileri kolluk birimlerine, İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Orman Bölge ve Orman İşletme Müdürlüklerine bildirmeleri istendi. G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" bulunmayanların biçerdöver operatörü olarak çalışamayacağına ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılmamasına, biçerdöverden ya da hasattan kaynaklı oluşabilecek yangınlara önceden müdahale edebilmesi için gerekli tedbirlerin biçerdöver sahipleri tarafından alınmasına, biçerdöverlerin ve balya makinalarının kolaylıkla ve rahatça ulaşılabilecek yerlerinde 6'şar kiloluk yeni dolum yapılmış en az 2 adet yangın söndürme cihazı ile yanmaz brandanın bulundurulması istendi.

Biçim yüksekliğinin tarla zemini ve arazinin yapısı, taşlık olup olmaması dikkate alınarak belirlenmesine, Muğla valiliğince alımı yapılan ve Orman Bölge Müdürlüğü envanterinde yer alan mahalle muhtarlıklarına tahsis edilen yangın söndürme su tankerlerinin mahalle muhtarlıkları tarafından dolu ve çalışır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınmasına, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili kontrollerin yapılması, ormanlık alanlara ve anayol kenarlarına bitişik parsellerde hasat bitiminde en az 5-10 metrelik mesafede sürüm yapılarak tampon alan oluşturulması, hava sıcaklığının ve rüzgâr şiddetinin arttığı saatlerde ilgili kurumların tespiti doğrultusunda biçime ara verilmesi istendi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacak.