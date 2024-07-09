Muğla’daki deprem sonrası Naci Görür uyardı

Deprem uzmanı Naci Görür, Marmaris'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem saat 12.11'de gerçekleşti. Depremin yerin 6 km derinlikte meydana geldiği belirlendi.

EKİPLERİN SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını aktardı. Olumsuz bir durumun olmadığını bildiren Bakan Yerlikaya," Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem uzmanı Naci Görür'den de açıklama gecikmedi. Sosyal medya hesabından Marmaris'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

"UZUN SÜREDİR HAREKETLİ"

"Marmaris-Orhaniye/Muğla'da 4,4 mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye'nin güneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli"

Muğla'da korkutan deprem