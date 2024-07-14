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Haberler Muğla Tur teknesinde can pazarı! Yaralılar var

Tur teknesinde can pazarı! Yaralılar var

Tur teknesi alev topuna döndü, yolcular panik içinde can pazarına düştü. Muğla’nın Marmaris ilçesi Keçi Adası açıklarında yanan ahşap gezi teknesinde bulunan yolcular ve mürettebatın denizden tahliye işlemleri tamamlandı. Yaralananlar çeşitli hastanelere sevk edildi.

İHA
Tur teknesinde can pazarı! Yaralılar var

Çıkış sebebi henüz açıklanmayan ahşap gezi teknesinde bulunan yolcular teknedeki yangın sonrası denize atlamışlar ve çevredeki tekneler ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmışlardı.

Kurtarılan 34 yolcu ve 3 tekne mürettebatı İçmeler, Sahil Güvenlik ve Saman iskelesinden karada bekleyen 112 ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildiler.

Denizden tahliye edilen vatandaşlardan ilk belirlemelere göre bir vatandaşın entübe edildiği, 3 vatandaşın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildiği diğer yolcuların da çoğu ayakta tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Hastaneye gelenlerin büyük bölümünün dumandan etkileme ve yanık nedeniyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi.

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