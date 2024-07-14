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Haberler Muğla Turistler şaşkına döndü! Güneşlenen insanların arasına daldılar

Turistler şaşkına döndü! Güneşlenen insanların arasına daldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, domuz sürüsü sahile indi. Şezlonglar arasında gezinen domuzları gören turistler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Uzun süre plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü, daha sonra şaşkın bakışlar altında ormana döndü.

DHA
Turistler şaşkına döndü! Güneşlenen insanların arasına daldılar

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, domuz sürüsü sahile indi. Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören turistler, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Domuz sürüsü, Marmaris'te halk plajına indi. Plajda şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli-yabancı turistler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Uzun süre plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü, daha sonra ormana döndü. Marmaris'te ormana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

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