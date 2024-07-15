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Haberler Muğla Marmaris'teki tur teknesi yangınında 2 gözaltı

Marmaris'teki tur teknesi yangınında 2 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 kişinin yaralandığı tur teknesindeki yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. Yangında ahşap tekne kullanılamaz hale gelmişti.

AA
Marmaris’teki tur teknesi yangınında 2 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 kişinin yaralandığı tur teknesindeki yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tekne kaptanı E.K. ile tekne sahibi S.D'nin gözaltına alındığı, şüphelilerin sahil güvenlikteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında, dün, "Eagles" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıkmış, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla 110 kişi tahliye edilmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Yangın nedeniyle ahşap tekne kullanılamaz hale gelmişti.

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