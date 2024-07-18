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Haberler Muğla Yürek yakan kaza: Bebeğini kucağına alamadı

Yürek yakan kaza: Bebeğini kucağına alamadı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen kazada ağır yaralanan hamile kadın Pınar Kaya, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Düğerek Mahalle yolunda, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçan Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kaya, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını maalesef kazanamadı.

İHA
Yürek yakan kaza: Bebeğini kucağına alamadı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz tarihinde Menteşe ilçesi Düğerek Mahalle yolunda meydana geldi. Düğerek'ten merkez istikametine seyir halinde olan Pınar Kaya idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pınar Kaya'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Pınar Kaya, hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak Kaya, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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