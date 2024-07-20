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Haberler Muğla Bodrum'daki hırsız turist tutuklandı

Bodrum'daki hırsız turist tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine Cezayir'den gelen Fransa vatandaşı turist bir restoran kasasından nakit para ve kredi kartların olduğu çantayı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma hırsızı yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Bodrum’daki hırsız turist tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda hrsızlık olayı meydana geldi. Cezayir'den tatil için Bodrum'a gelen Masi Sılas restoranın kasası içerisinde işletme sahibine ait içinde 7 bin lira nakit para, 10 pound ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahibi jandarma ekiplerine haber verdi.

Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin incelemesi sonrası şüphelinin Kumbahçe bölgesinde olduğu tespit edildi. Ekiplerin takibi sonrası şüpheli dün saat 15.00'de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Masi Sılas bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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