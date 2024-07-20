Ege kavruluyor! Bodrum’da sıcaklar asfalt eritti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle yarımadanın kırsal mahallerindeki yollarda asfalt eridi.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hava sıcaklığı 45 derecelere kadar yükseldi. Sıcak hava nedeniyle Etrim, Kumköy ve Pınarlıbelen mahalleleri arasındaki yollarda asfalt eridi.
Bölgeden geçenler ve sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının ileriki haftalarda mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini bildirdi.