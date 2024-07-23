Ölümüne gazlama! Dünyaca ünlü Rus fenomen Tatiana Rusozolina Muğla’daki kazada öldü

Dünyaca ünlü youtuber Tatiana Rusozolina Kendisi gibi Youtuber olan Türk moto vlogger Onur Obut motosikletleriyle yan yana seyir halindeyken çarpıştı. İki motosikletin savrularak yoldan çıktığı kazada Rusozolina olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Obut ise ağır şekilde yaralandı.

Kırmızı Motosikletiyle Çektiği videolarla adından söz ettiren Rus Youtuber ve Moto Vlogger Tatiana Rusozolina, Türkiye turu yaptığı sırada İstanbul'da buluştuğu Onur Obut ile birlikte önce İzmir'e oradan Muğla'ya doğru yola çıktılar. 38 yaşındaki Rusozolina ile Onur Obut Bodrum yolunda sürat yapmaya başladı. İkili yarışırcasına gaza bastığı esnada yan yana geldikleri sırada birden motosikletler çarpışarak devrildi ve asfalta metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarptı. Korkunç kazada Rus Youtuber ve Moto Vlogger Tatiana Rusozolina, hayatını kaybetti. Adanalı olan Türk moto vlogger Onur Obut da ağır şekilde yaralandı. Kaza öncesi Obut'un sosyal medyada paylaşım yapığı sürüşe hazırlık videosu ortaya çıktı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VARDI

TikTok'ta ise 5 milyon, YouTube'da 2 milyon, Instagram'da ise 'tanechkaozolina' ismiyle 1 milyona yakın takipçisi bulunan Rus sosyal medya fenomeni ve Moto Vlogger Tatiana Rusozolina, Milas-Söke karayolunda geçirdiği motosiklet kazası sonrasında yaşamını yitirdi.

Ülkesinde "MotoTanya" olarak bilinen, motosikletiyle çok sayıda ülkede videolar çeken sosyal medya fenomeni Rusozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosiklet, Sarıçay mevkisinde Türk moto vlogger Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rusozolina'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Rusozolina'nın cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

TÜRK MOTO VLOGGER AĞIR YARALANDI

Kazada yaralanan Türk moto vlogger Onur Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obut'un durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SON FOTOĞRAFLARI OLDU

Rusozolina ve Obut'un internetteki bir motosiklet grubu üzerinden tanıştığı ve Tattiana Türkiye'ye geldiğinde buluşup, birlikte tura çıktıkları öğrenildi.Kaza sırasında ikilinin oldukça süratli oldukları ve birbirlerine temas etmeleri sonucu kazanın yaşandığı ileri sürüldü.

İkiliden geriye iki gün önce İstanbul'da motosikletleri üzerinde çektirdikleri fotoğraf kaldı.

TÜRKİYE'DE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Dünyanın bir çok noktaya motorsikletiyle seyahat eden ve sosyal medyadan paylaşan Tatiana, sosyal medyada fenomen haline gelmişti.

Motosikletiyle Türkiye turu yapan ve bu sırada çektiği fotoğraf ve videoları milyonlarca takipçili hesaplarından paylaşan Tatiana'nın fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.

"BEN HER ZAMAN BURADAYIM"

Öte yandan ünlü fenomenin kısa süre önce oğlunun 13'üncü yaş günü dolayısıyla sosyal medyasında "13 yıl oldu bile. Doğum günün kutlu olsun oğlum Aşkım! Hayatım! Ben her zaman buradayım!" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı. Videonun altına çok sayıda duygusal yorum yapıldı.

TAKİPÇİLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tatyana'nın Türkiye turu sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybetmesi, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.