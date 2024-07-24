Yangın söndürme uçağı pilotu kalbine yenik düştü

Köyceğiz Karaçam mahallesinde 23 Temmuz Salı günü çıkan yangında görev yapan pilot Emiliano Barajas Repiso, yangın söndürme görevinin ardından Dalaman Havaalanına indikten sonra ekip arkadaşlarıyla dinlenme sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Andorra'ya gönderilmeden önce Muğla orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, hayatını kaybeden pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, OGM Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile birlikte orman personeli katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yaptığı konuşmada, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarında başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi. Bölge Müdürü Ülküdür, yakın zamanda Dalaman'da kendilerini ziyaret ettiğini belirterek hayat dolu genç bir pilotun ani ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.