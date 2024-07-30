Marmaris’te tarihe ihanet! Tekneleri tarihi kiliseye bağladılar

Vatandaşlar, tarihi değeri olan bu yapıya ilişkin gösterilen ilgisizliğe tepki gösterirken, tarihi yapının korunmamasına isyan etti. Kilisenin görsel olarak bozulan görünümü sadece estetik bir sorun olmanın ötesinde, geçmişe dair önemli bir mirasın yok olmasına neden olabileceği endişesini doğuruyor.

Mahalle sakinleri, hem mülk sahiplerinin hem de yetkililerin bu duruma göz yummamasını ve tarihi kilisenin bakımının yapılması gerektiğini belirtirken, Turgut Mahallesi'nde bulunan bu tarihi yapının korunması, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmak adına büyük önem taşıyor.

Vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili bir adım atmasını beklerken, tarihi yapıların geleceği için destek çağrısında bulundu.

TEKNE İPLERİ KİLİSE DUVARLARINA BAĞLANDI

Tarihi Kilisenin duvarlarına karada bakıma çekilen teknelerin iplerinin bağlanması dikkat çekti. Kilisenin bakımsızlıktan çürümeye yüz tutan ve göçükler oluşan duvarlarının tekne ipleriyle tahrip edildiği görüldü. Yerleşim yerleri ve sahile yakın bir noktada bulunan kilisenin içler acısı durumu tarihe yapılan saygısızlığı da gözler önüne serdi. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürülüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, Müze Müdürlüğü ekiplerinin tarihi kilisede inceleme yaptığı öğrenildi.