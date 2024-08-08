Fethiye’deki orman yangını söndürüldü, yamaç paraşütü uçuşlarına ara verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Öte yandan, hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 3 saat ara verildi.