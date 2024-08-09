Marmaris’te büyük vurgun! Döviz bürosu sahibi milyon dolarlarla kayıplara karıştı

Marmaris'te döviz bürosu sahibi Ahmet Turan Şahin hakkında, yüksek faiz vaadiyle para topladığı iddiaları nedeniyle çok sayıda kişi emniyet ve savcılığa başvuruda bulundu. Onlarca kişinin mağdur olduğu skandal olayda , Ahmet Turan Şahin'in Yunanistan'a kaçtığı öğrenildi. İddialara göre, Şahin uzun süredir ilçede döviz bürosu ve kafe işletiyordu. Son dönemde müşterilerine banka faiz oranlarının çok üzerinde kazançlar sunarak büyük miktarda para toplamayı başardı.

Mağdurlar, Ahmet Turan Şahin tarafından toplanan paraların geri ödenmemesi üzerine dolandırıldıklarını ifade ederek, Emniyet ve savcılığa başvuruda bulundu. Toplamda yaklaşık 100 milyon lira kadar para topladığı iddia edilen Ahmet Turan Şahin'in, geciken ödemeler nedeniyle müşterilerine çeşitli vaatlerde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığı bu süreçte ise soluğu Yunanistan'da aldığı öğrenildi.

MAĞDURLARIN ÇOĞU YABANCI UYRUKLULAR

Marmaris'te yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu mağdur olduğu ve toplanan paranın 100 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu Amanda Kızılyaka isimli bir mağdur, annesinin bankalardan düşük faiz aldığı için zor durumda kaldığını ve Şahin'in kendisine 400 bin lira karşılığında yüksek faiz vaadinde bulunarak para yatırmasına sebep olduğunu aktardı. Kızılyaka, " Annemin Ahmet Turan Şahin ile türkçe bilmediği için tercüman aracılığı ile buluştu. Tercümanın kendisine her şeyini yasal olduğunu ve biraz zaman tanıması ile parasını geri alabileceğini söyledi. Tercüman bu sayede araba aldığını söyledi.

Bunun üzerine 9 Mart 2020 tarihinde annem 300.000 TL havalesi için bankada karşılandı ve 300.000 TL'lik makbuzu imzalamak üzere döviz bürosuna götürüldü. İlk ay her şeyin yolunda gitmesi ve her şeyin yasal ve güvenli olduğundan emin olduktan sonra annem 14 Nisan 2020 tarihinde Turan'a 100.000 TL daha verdi ve bu para benim adıma bloke edilerek ikinci makbuz için tekrar döviz bürosuna götürüldü. İlk başta ödemeler düzenliydi ama sonra çoğu ay Şahin ile telefon etmek veya gidip konuşmak zorunda kaldık ve ondan bir şey almak için yalvarmaya başladık.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Çok sayıda Mağdur, sosyal medya üzerinden yaşadıkları durumu paylaşarak bu dolandırıcılığın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaya çalıştıkları ve başkalarının aynı oyuna gelmemeleri istendi. Ahmet Turan Şahin hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yetkililer, yüksek faiz vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.