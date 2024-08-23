Marmaris’te üniversitelilere 5 yıldızlı devlet yurdu

Dünyaca ünlü turizm merkezi Marmaris'te öğrencilerin konaklama problemi 20 yıldır devam ediyordu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yurt yapımı için uygun hazine arazisi arayışı, arazilarin büyük bölümünün SİT alanında olması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

20 YILLIK BİR SORUNDU

Devreye giren Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sorunun çözümü için talimat verdi. Dünyanın dört bir köşesinden turistlere hizmet veren İçmeler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otel bakanlık tarafından satın alındı. Yurda dönüştürülen 5 yıldızlı otel, 1 Eylül'den itibaren öğrenci kabulüne başlayacak. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris'e gelen üniversite öğrencilerinin 20 yıldır yurt sorunu yaşadığını hatırlattı.

İçmeler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otel bakanlık tarafından satın alındı

Bakanlığın öncelikle bölgede yurt yapmak için hazine arazi aradığına dikkat çeken Açıkbaş, bölgedeki arazilerin büyük bölümünün koruma altında olduğunu söyledi. Açıkbaş hazine arazilerinin büyük bölümünün SİT alanı olduğu için yurt yapacak uygun arazi bulamadıklarını belirterek, "Bu nedenle inşaat projesinden vazgeçtik. Bakanımız Sayın Bak'tan yurt sorunun çözülmesi talimatını aldık. Öğrencilerimizi ilk etapta misafir olarak alacağız. Eylül sonu ve Ekim başında öğrencilerimiz kesin kayıtlarını 5 yıldızlı otel konforundaki yurdumuza yapacağız." AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz de Marmaris İçmeler'de, 400 kişilik öğrenci yurdunun 1 Eylül itibariyle hizmete açılacağını duyurdu.