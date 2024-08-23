Yazılım mühendisi başına poşet geçirilmiş vaziyette ölü bulundu...

Bodrum'da yazılım mühendisliği yapan ve kurduğu yazılım şirketini bir süre önce kardeşine devreden Mustafa Akçoban (31) geçen yıl annesini kanserden kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Bir süredir çalışmayan, zamanının neredeyse tamamını babası ve kardeşiyle Cumhuriyet Mahallesindeki evinde geçiren Akçoban, geçen Pazartesi gecesi "Ben uyuyacağım. Beni rahatsız etmeyin" diyerek odasına girdi. Psikiyatrik ilaçlar da kullanan Akçoban'ın 2 gün boyunca odasından çıkmaması üzerine ailesi pencereden Akçoban'ın yatağının üzerinde hareketsiz yattığını gördü.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Odanın kilitli kapısı kırılarak içeri girildiğinde Akçoban, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Akçoban'ın cesedinin yanında azot tüpü olduğu görüldü. Başına poşet geçirip kurduğu düzenekle intihar ettiği değerlendirilen Akçoban'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.