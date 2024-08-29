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Haberler Muğla

Rus turist Natalya Marmaris'te sırra kadem bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta esrarengiz bir olay yaşandı. Rus turist Natalya, tek başına doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Rus vatandaş 48 yaşındaki Natalya Somova gece-gündüz arama ekipleri tarafından her yerde aranıyor...

DHA
Rus turist Natalya Marmaris’te sırra kadem bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Natalya Somova (48) gece-gündüz her yerde aranıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan 11 Ağustos'ta Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalya Somova, 17 Ağustos sabah saatlerinde Karia yolu parkuru için tek başına çıktığı yürüyüşten dönmedi. Yakınları, 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönüş bileti bulunan Somova'ya ulaşamayınca, durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine bildirdi. Ekipler, Somova'nın Karia yolu parkuruna giriş yaptığını tespit etince gece saatlerinde arama faaliyetine başladı.

Marmaris Asayiş Büro ekipleri ve AFAD merkezi ile koordineli olarak Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME-DER), Datça ve Marmaris Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR), komando ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarma iz takip köpekleri, komando unsurları, 9 dron, 1 İHA ile gece ve gündüz arama çalışmaları sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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