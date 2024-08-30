Bodrum’da patlayan su isale hattı dev çukur oluşturdu

Bodrum'da ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi. Bölgede ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı. Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Sahile inen yolda park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı. İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yoldan geçen tatilciler ise ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.