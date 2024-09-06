Sitkomcu Şahan’ın kaçak sitkondusu

Sitcom programlarıyla ünlenen komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi. Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu belirtildi.

Şahan Gökbakar, Marmaris çevresinde yaşanan büyük orman yangınları sırasında yaptığı çevreci paylaşımlarla dikkat çekmişti.

İMAR BARIŞINA AYKIRI

İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi. Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi. Kaçak villa için Bakanlıktan yıkım kararı verildiği ve Marmaris Belediyesi'ne kararı uygulaması için yazı gönderdiği belirtildi.

Kaçak yapısına kaçak iskele de ekleyen Gökbakar, astığı tabela ile tepki çekmişti.

DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI

2018 yılında satın aldığı arazi üzerinde çeşitli izinsiz tadilatlar gerçekleştiren Gökbakar, daha sonra bu yapılar için İmar Barışı'ndan faydalanmak amacıyla başvuruda bulundu. Ancak, 2023 yılında Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi ve kaçak yapı olarak tescil edilerek yıkım kararı verildi. Bu gelişme üzerine Şahan Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı. Marmaris Belediyesi, yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı yıkmadı.

GÜNDEN GÜNE BÜYÜDÜ

Villanın kaçak yapı statüsünde olması nedeniyle Gökbakar, bu yapı için resmi elektrik ve su aboneliği de alamadı. Bunun üzerine ünlü komedyen, elektrik ihtiyacını arazisine kurduğu güneş panelleriyle karşılarken, su ihtiyacını ise arazi içerisine yerleştirdiği depolara tankerlerle su getirterek sağladı. Sonra o güzelim cam ağaçlarının arasında kalan sade villa, günden güne büyüdü. Sahilde plajı ve özel iskelesine, denizde dubalarla çevrili özel yüzme alanı olan ve art arda yeni eklenen yapılarla birinci derece Sit Alanı içinde büyük bir malikaneye dönüştürüldü.

Sessiz sedasız bunları yapan sözde çevre dostu Şahan Gökbakar, İmar Affı'na müracat edip yapı kayıt belgesi çıkarttı. Tüm bu inşa işlemlerini önceden varmış gibi göstermeye çalışan Gökbakar'a, Bakanlık 'dur' dedi. Yapı kayıt belgesi iptal edildi ve Marmaris Belediyesi'ne yıkılması için talimat verildi. Öte yandan Şahan Gökbakar'ın tüm bu yaptıklarından haberi olan Marmaris Belediyesi villayı yıkmak yerine ayak sürterek kararı uygulamaktan bu güne kadar kaçındı.

Gökbakar'ın villasının Sit Alanı içinde kaldığı belirlendi.

KOMŞULARININ VİLLALARI DA KAÇAK

ŞAHAN Gökbakan'ın cennet koydaki arazisi, Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2014 tarih ve 9644 sayılı oluru ile onaylanmış bu bölge Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' diye tanımlanan sınırlar içinde yer alıyor. Gökbakar'ın villasının bulunduğu Delikyol Koyu'nda yalnızca onun değil, çevredeki başka araziler üzerinde de kaçak yapılaşma olduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, komedyenin villasına komşu olan bir başka arazide de izinsiz yapıların inşa edildiği belirlendi. Bu yapılar hakkında da tutanak tutuldu ve işlem başlatıldı.

Sözde çevreci Şahan Gökbakar, sahilde plajı ve özel iskelesi bulunan villasını dubalarla çevirip art arda yapılar ekleyerek dev bir malikaneye dönüştürdü.

SÖZDE ÇEVRECİ MASKESİ DÜŞTÜ

GÖKBAKAR'IN yaptığı çevreci paylaşımlar ve zaman zaman kullandığı eleştirel söylemler son iki yılda kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Özellikle Marmaris çevresinde yaşanan büyük orman yangınları sırasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gökbakar, çevreye duyarlı bir kimlik sergilemişti. Ancak, doğa koruma bölgesi içerisinde yer alan villasının kaçak yapılarla genişletilmesi ve bu bölgedeki yasa dışı yapılaşmaya katıld-ı ğı iddiaları, bu söylemlerle çelişen bir durum olarak göze çarptı. Gökbakar'ın villasıyla ilgili hem hukuki süreç hem de idari soruşturma devam ediyor. İdari mahkemede açılan davanın sonucuna göre, yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecek.