Muğla’daki yangın yolu kapattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirterek, "Yangına 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinesi ve çeşitli kurumlardan 400 personelle müdahale ediliyor." dedi.

Yangının büyük bölümünün sarp arazide devam etmesi nedeniyle daha çok hava araçlarının etkin müdahalede bulunduğunu belirten Akbıyık, bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Öte yandan ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatılarak sivil araç geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan Gökova Körfezi'nden uçak ve helikopterlerin güvenli olarak su alabilmeleri amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri alanda bulunan yatları bölgeden uzaklaştırarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Jandarma ve Polis TOMA'ları da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ARI DOLU KOVANLAR YANDI!

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü. Yakınlarına ait arı kovanlarının zarar görmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren mahalle sakini İsmail Tolga, "Sağım yapıyorduk, dumanları görünce bölgeyi terk ettik. Yakınlarımın arı kovanları yandı çok üzgünüz" dedi. Öte yandan, yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona erdi. İleriki saatlerde gece görüşlü helikopterlerin çalışmalara destek vermesi bekleniyor.