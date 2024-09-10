Ekipler Şahan’ın kapısına dayandı

Bahse konu olan adrese giden ekipler, özel mülk olduğu için içeri giremedi.

Giriş izni almak için başvuru yapan ekiplerin, mülkte gerekli incelemeyi yaptıktan sonra aykırılıkların düzeltilmesi için oyuncuya 30 gün süre vereceği öğrenildi.

Şahan’ın kaçak villasının yıkım kararı belediyeye iletildi

Marmaris merkezine yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi sınırlarında bulunan Selimiye Delikyol mevkindeki Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye kayıtlı villa, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar tarafından kullanılıyor.

2022 yılında imara aykırı olduğu gerekçesiyle yapı hakkında bakanlık ile belediye arasında gerekli işlemler için yazışmalar başlatılmıştı. Ekiplerin uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etmelerinin ardından şartlar yerine getirilmedi ise mahkemeden yıkım kararı beklenecek.