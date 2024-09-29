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Meteoroloji'den Muğla'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla kıyılarında denizlerde fırtına beklendiği uyarısı yapıldı. Fırtınayla birlikte meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İHA
Meteoroloji’den Muğla’ya fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Muğla kıyılarında denizlerde fırtına beklendiği açıklandı

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde rüzgarın Pazartesi günü (30.09.2024) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Salı günü (01.10.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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