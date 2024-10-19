Fatma Nine’nin gözyaşını Mehmetçik sildi

Muğla'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınları üç bölgede büyük hasara neden oldu. Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde başlayan orman yangınlarına sabah saatlerinde, Gökova Körfezi ve Milas yangınları da eklendi. Ortaca yangını kontrol altına alınırken, diğer bölgedeki yangınlar ile mücadele havadan ve karadan sürüyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Muğla Gökova Körfezi Turnalı mevkiindeki orman yangını sırasında alevler meskenlere de sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini kül etti. Evi, ahırları ve traktörleri yanan 72 yaşındaki Fatma Karaca, olanlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Fatma Karaca'nın 92 ve 94 yaşlarındaki kayınvalide ve kayınbabasının da yanan evden son anda çıkarttığı öğrenildi. Fatma Karaca'nın ağladığını gören Jandarma personeli yanına gelerek teselli etti. Yaşlı kadın ile bir süre sohbet eden Jandarma Komando Üst Teğmeni, "Sen ağlama Fatma nine, devlet yanında. Ne sıkıntın varsa neye ihtiyacın varsa hepsini halledeceğiz. Ne mutlu cana zarar gelmedi" diyerek bir nebze de olsa acısını dindirdi.

DİKTİĞİ AĞAÇLAR KÜL OLDU

Köylüleri tek tek gezen jandarma personeli köylü vatandaşlara evlerindeki eşyaları çıkartmaya yardım edip ayran ve su dağıttı. Turnalı'da yaşayan 64 yaşındaki Nuran Balcı ise, evinin alevlere teslim oluşunu çaresizce izledi. Elleriyle diktiği çam ağaçlarının kül oluşunu gören Balcı'nın yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı Çam ağaçlarını alevler içinde izlemek zorunda kalan Balcı, gözyaşları içinde, "Bu ağaçlar benim için her şeydi, ellerimle çapalayarak büyütmüştüm" dedi. Balcı'nın feryadı bölge sakinlerinin acısını da derinden hissettirdi.

EKİPLER SOLUKSUZ ÇALIŞTI

Bu arada, bölgede söndürme çalışmaları da devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 23 arazöz 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, 5 helikopter ve 1 uçak ise havadan müdahalesini sürdürüyor. Turnalı mevkiindeki yangında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edilmek zorunda kaldı. Dalaman Taşbaşı köyünde akşam saatlerinde başlayan yangında da söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 49 arazöz 15 su ikmal aracı 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisinin söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yangın bölgelerinde çalışmalarına devam ederken ayrıca Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 5 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.