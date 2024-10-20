Yangında büyük dayanışma

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağladıkları tankerlerle aralıksız su taşıyarak göletti doldurdu ve helikopterlerle destek verdi. Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına 480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı yangına müdahale edildi. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek ekipler geldi. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Traktörlerine bağladıkları tankerlere kuyulardan doldurdukları suyu yangın göletine taşıyan köylüler, helikopterlerin yangına müdahalesine büyük katkı sağladı. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren yaklaşık 100 traktör, göletin sürekli dolu kalmasını sağlamak için dinlenmeden aralıksız su taşıdı. Yangının söndürülmesi için yapılan cansiparane çalışmalarda köylüler büyük bir fedakarlık sergiledi.