Menteşe yangını 3’ncü günün sonunda kısmen kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçtiğimiz cuma sabahı erken saatlerde başlayan orman yangını, 3 günün sonunda kısmen kontrol altına alınabildi. Turnalı mevkiinde 18 Ekim günü 03.30 sıralarında ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, dün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınabildi. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gece gündüz aralıksız müdahalemiz sonuç veriyor. Menteşe Kıran yangını kısmen kontrol altında" denildi.