Muğla Menteşe’deki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altında

Açıklamada, "Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğümüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.