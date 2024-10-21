  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Muğla Menteşe'deki orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında

Muğla Menteşe'deki orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim tarihinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

AA
Muğla Menteşe’deki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda 18 Ekim'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Muğla Menteşe’deki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altında

Açıklamada, "Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğümüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Muğla Menteşe’deki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altında

İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangını söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA