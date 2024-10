Silahlı kavgada 2 turist yaralandı

Marmaris'te aralarında husumet olan iki işletme sahibi arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Mermilerin havada uçuştuğu kavga sonrası 2 işletmeci tutuklandı. Marmaris Çıldır Mahallesi Uzunyalı Mevkiinde akşam saatlerinde iki işletme sahibi C.Y. ile A.T. arasında müşteri yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Bu esnada personelinde karıştığı kavgada etraf savaş alanına döndü. Her iki işletme sahibi de silahlarına sarılarak birbirlerine kurşun yağdırdı. Olayda işletme sahibi A.T. ile yoldan geçen iki turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. polis ekipleri iki işletme sahibi dahil 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ile C.Y. tutuklanırken, kavgadan sonra kayıplara karışan İ.H.B. hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.