Yaban domuzu çiftçiyi öldürdü

Muğla'nın Milas ilçesinde tarlada domuzun saldırısına uğrayan çiftçi, kan kaybından hayatını kaybetti. Bafa Mahallesi'nde çiftçilik yapan 54 yaşındaki Mehmet Keser, mısır tarlasında çalışırken bir yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Domuzla bir süre mücadele eden ve aldığı diş darbelerinden ağır yaralanan Keser, kanlar içinde yere yığıldı.

YAKINLARINI ARADI

Talihsiz çiftçi domuzun uzaklaşmasının ardından cep telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi.

Mehmet Keser, yakınlarının haber vermesiyle mısır tarlasının yakınına sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Aşırı derecede kan kaybeden Keser, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mehmet Keser'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.