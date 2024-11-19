Muğla’da kuraklık alarmı! Su seviyesi giderek düşüyor

Bu nedenle kuraklık etkilerini yoğun hisseden şehirlerde gereken önlemlerin alınması gerektiğini anlatan Özçelik, "Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda. Tedbir alınmazsa sadece içme suyu değil sulama ve enerji temini noktasında da zorluklar yaşanabilir." diye konuştu.