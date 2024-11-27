Darpçı eş serbest bırakıldı ’Can güvenliğimden endişeliyim’

Muğla Menteşe'de yaşayan ev kadını Keziban B., 5 ay önce evlendiği CHP'li Menteşe Belediyesi'nde şoför olarak çalışan U.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Boşanma aşamasındaki eşi U.B. (42) tarafından darbedilen ve başına 6 dikiş atılan Keziban B. (28), şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına tepki gösterdi: "Canım bu kadar ucuz demek ki." İki çocuk annesi kadın ile eşi arasında 22 Kasım'da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, U.B., Keziban B.'nin saçından tutup, cama vurdu.

"DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Olayın ardından 2 çocuğuyla yaşamını sürdürmeye devam eden Keziban B., 3 Aralık'ta boşanma davaları olduğunu söyledi. Keziban B, eşinin evden gitmesine izin vermediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Elimde bardaklar vardı. Onları yere çarptı. Gitmeme hiçbir şekilde izin vermedi. Yatak odasının kapısını üzerime kapattı. Kendisini ittirdim. Saçımı tuttuktan sonra başımı cama vurdu. Sonrasında baygınlık geçirmişim. Şikayetçi oldum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Ölmek istemiyorum."