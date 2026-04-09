İzmir 'in içme suyunun önemli bir kısmını sağlayan Tahtalı Barajı 'nda, yılbaşında sadece yüzde 0,14 seviyesinde olan doluluk oranı, etkili yağışların ardından 98 gün içinde yüzde 52'ye yükseldi. Geçen yıl, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de yetersiz yağışlar, yükselen sıcaklıklar ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiledi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos 2025'ten itibaren 13 ilçede gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında planlı su kesintilerine başladı. Başlangıçta kesintiler 3 günde bir uygulanırken, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir, 10 Aralık'tan sonra ise her gün gerçekleştirildi. Bu uygulama 6 Şubat 2026'da sona erdi.

Kuraklık nedeniyle yıl sonunda kritik seviyelere inen barajlar, ocak, şubat ve mart aylarında etkili olan yağışların yanı sıra nisan başında da devam eden yağışlardan faydalandı.