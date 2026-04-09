İzmir'in içme suyunun önemli bir kısmını sağlayan Tahtalı Barajı'nda, yılbaşında sadece yüzde 0,14 seviyesinde olan doluluk oranı, etkili yağışların ardından 98 gün içinde yüzde 52'ye yükseldi. Geçen yıl, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de yetersiz yağışlar, yükselen sıcaklıklar ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiledi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos 2025'ten itibaren 13 ilçede gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında planlı su kesintilerine başladı. Başlangıçta kesintiler 3 günde bir uygulanırken, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir, 10 Aralık'tan sonra ise her gün gerçekleştirildi. Bu uygulama 6 Şubat 2026'da sona erdi.
Kuraklık nedeniyle yıl sonunda kritik seviyelere inen barajlar, ocak, şubat ve mart aylarında etkili olan yağışların yanı sıra nisan başında da devam eden yağışlardan faydalandı.
TAHTALI'DA DOLULUK YÜZDE 0,14'E GERİLEMİŞTİ
İzmir'de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan ve 1 Ocak 2026'da yüzde 0,14 olarak ölçülen Tahtalı'da doluluk, İZSU'nun 8 Nisan verilerine göre yüzde 52'ye ulaştı. Doluluk geçen yıl 8 Nisan'da ise yüzde 15 olarak ölçülmüştü. Normalde su altında kalan ve kuraklıkla birlikte kalıntıları gün yüzüne çıkan eski Bulgurca köyü, cami kalıntısı, eski köprü ve yapılar, doluluğun yüzde 52'ye ulaşmasıyla tekrar suya gömüldü.
"YÜZDE 60'LARA YAKLAŞAN BİR RAKAM GÖRMEMİZ OLASI"
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan, 2026'nın önceki yıllara kıyasla daha yağışlı geçtiğini belirterek, yılın 3 ayındaki yağışların beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.
Nisanda da mevsim normallerinin üzerinde yağış beklendiğini anlatan Özkan, yaşanan durumun geçici bir rahatlama sağladığını ancak kuraklık koşullarını kökten çözmediğini, bu nedenle su tasarrufunun bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Özkan, İzmir'de kurak dönemin mayıstan sonra başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu yağışlar devam ettiği sürece, özellikle mayısın 2. haftasına kadar barajda bir artış görmemiz söz konusu. Yüzde 50'leri zaten geçtik, yüzde 60'lara yaklaşan bir rakam görmemiz çok olası ama tehlike henüz geçmiş değil. Yağışların giderek azaldığı ama sıcaklık etkisiyle birlikte buharlaşmanın arttığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla suyu biriktirebildiğimiz kadar, ne kadar biriktirebilirsek geleceğimizi de o kadar güvence altına almış olacağız aslında."