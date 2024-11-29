‘Eşim yanarken donakaldım’

Muğla'da, eşi Hanife Yılmaz'ı benzinle yakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan Bulut'un yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, ilk ifadesinde olay yerinde olmadığını ve markete gittiğini söyleyen Bulut'un çelişkili ifadeleri damga vurdu.

'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YANDI'

Tanıkların Hasan Bulut'un yangına müdahale etmediği iddialarına cevap veren Bulut, "Eşimi yanarken görünce donakaldım" dedi. Bulut, şöyle devam etti: "Eşim, geç kaldım diye bağırdı ve kendisini ateşe verdi. Çocuklar içerideydi. Eşim gözümün önünde yanıyordu. Donakaldım. Komşular ambulansı aradı. Ambulansla hastaneye gittik." Bulut son olarak benzini ateşleyen çakmağı görmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, Hasan Bulut'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşmayı 22 Ocak'a erteledi.