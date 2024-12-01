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Haberler Muğla Kırmızı bültenle aranıyordu! Marmaris'te yakayı ele verdi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Marmaris'te yakayı ele verdi

İnsan ticareti yapmak suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Marmaris’te yakayı ele verdi

Interpol tarafından "insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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