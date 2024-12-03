Düğün dönüşü uçuruma yuvarlanarak can verdi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine bağlı Söğüt mahallesinde önceki gece eve gelmeyen 60 yaşındaki Nail Kurum yol kenarındaki uçurumda ölü bulundu. Emekle kaptan olan adamın, düğünden evine dönerken yol kenarında ayağının kaydığı ve uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Söğüt Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Nail Kurum, önceki gece saat ilerlemesine rağmen eve gelmeyince eşi merak etti.

Telefonlara da cevap vermeyen şahsın hayatından endişe eden yakınları durumu ekiplerden yardım istedi. Gündüz saatlerinde Nail Kurum'un cesedi evin yakınlarında yolun alt kısmındaki uçurumda bulundu. Şahsın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.