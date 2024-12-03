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Haberler Muğla Marmaris’te sağanak etkili oldu

Marmaris’te sağanak etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

İHA
Marmaris’te sağanak etkili oldu

Marmaris'te dün ve bugün devam eden sağanak yağışlar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağışın etkili olması ile birlikte yollar göle döndü.

Sel sularının getirdiği taşlar yollara saçıldı. İlçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahallesi'nde cadde ve sokaklar çamurlu suyla kaplandı.

Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Yağışlarla birlikte Azmak Deresi'nin de debisi yükseldi.

Yağışların sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, belediye ekipleri de su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

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