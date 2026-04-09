Son dakika: İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının davasında kritik gün! İlk kez hakim karşısına çıkacaklar

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen olayda, şüpheli E.B. (17) pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Çıkan çatışmada şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık yer aldı.