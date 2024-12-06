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Haberler Muğla Bodrum'da sağanak: İstinat duvarı arabanın üzerine düştü, ev zarar gördü

Bodrum'da sağanak: İstinat duvarı arabanın üzerine düştü, ev zarar gördü

Muğla'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Bodrum'daki bir sitenin istinat duvarının, park halindeki otomobilin üzerine çökmesine neden oldu. Öte yandan kayan toprak nedeniyle bir evde de hasar oluştu.

DHA
Bodrum’da sağanak: İstinat duvarı arabanın üzerine düştü, ev zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Kayan toprak nedeniyle bir evde de hasar oluştu.

Bodrum’da sağanak: İstinat duvarı arabanın üzerine düştü, ev zarar gördü

Duvarın çökmesiyle birlikte kayan toprak parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle sitedeki 3 katlı bir apartmanın birinci katı zarar gördü, park halindeki başka bir otomobilin ise ön tekerleri askıda kaldı.

Bodrum’da sağanak: İstinat duvarı arabanın üzerine düştü, ev zarar gördü

İhbarla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Bölge şeritle kapatılırken, ekipler inceleme başlatıldı. Çökme nedeniyle tekerleri askıda kalan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden alındı.

Bodrum’da sağanak: İstinat duvarı arabanın üzerine düştü, ev zarar gördü

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de olay yerine gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

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