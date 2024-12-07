Bodrum’u sağanak vurdu! Meteoroloji yarın için turuncu kod uyarısı yaptı!

KUVVETLİ SAĞANAK VE RÜZGARA DİKKAT!

Yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre Pazar ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.