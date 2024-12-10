NASA "Güzelliğini yaşayın" diyerek paylaşmıştı! Kadın Azmağı Deresi kahverengiye büründü

"SEDİMENT YÜKÜNÜN TAKİP EDİLMESİ LAZIM"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yağışlar sonrası sediment oluştuğunu, sedimentin sürekli olması durumunda bölgenin doğal güzelliklerinin tehlike oluşturabileceğini belirtti. Doç. Dr. Özçelik, "Doğal güzellikleriyle olduğu kadar, biyolojik çeşitlik anlamında da adından dünyada ve Türkiye'de çokça söz ettiren Kadın Azmağı ve Akyaka, şiddetli yağışlar sonrasında sediment riski altında. Biliyorsunuz birkaç aydan beri bu bölgeye ciddi anlamda bir yağış yağmamıştı. Yağan yağışlarla beraber üst kısımlarda sedimentlerin azmak içerisine taşınmasıyla azmağın tamamen kahverengi rengine büründüğünü görebiliyoruz. Gerek azmak içinde gerekse azmağın uç kısmında denize açılan bölge büyük bir alan içerisinde koyu kahverengiye bürünmüş durumda. Bu bölge doğal güzellikleri olduğu kadar, biyolojik çeşitliliği anlamında da oldukça büyük bir öneme sahip. Hatta Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi de bu bölgenin doğal güzelliklerini kendi web sayfasına paylaşmıştı. Şu anda geldiğimiz noktada üst havzalardaki taş ocaklarından kaynaklı olduğunu düşündüğümüz sedimentlerin yağışla beraber bu bölgeye taşınması söz konusu. Tabii buradaki canlı hayatı, ayrıca biyolojik çeşitlilik çok büyük bir öneme sahip. Bunların korunması anlamında buraya gelecek sediment yükünün takip edilmesi lazım. Bu sediment yükünün sürekli olması durumunda bu bölgenin doğal güzelliklerini yitirme riski ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

