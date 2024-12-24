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Haberler Muğla Jandarmadan dikkat çeken uyarı

Jandarmadan dikkat çeken uyarı

VURAL EFECİK

Giriş Tarihi:

Jandarmadan dikkat çeken uyarı
MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürülmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Etil alkolleri İzmir'den getirdiği öğrenilen B.Y., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, yılbaşı öncesinde sahte içki kullanımına bağlı zehirlenme vakalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Vatandaşların sahte içkiye karşı dikkatli olması gerektiği ve şüpheli durumlarda yetkililere ihbarda bulunmaları istendi
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