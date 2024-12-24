Öncü çifti son yolculuklarına beraber gitti

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye Antalya Karayolu Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. 57 yaşındaki S.K. idaresindeki 31 ANN 237 plakalı yolcu otobüsü ile 64 yaşındaki Şükrü Öncü idaresindeki 48 PP 325 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

EKİPLERİN olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Otobüste bulunan 7 yolcunun ise yaralanmadığı öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Olcay Öncü ile Metin Öncü çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Şükrü Öncü olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan yolcuların ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Metin Öncü ile Olcay Öncü savcının talimatı ile morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.