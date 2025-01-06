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Bodrum'da isale hattı yine patladı! Otomobil çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir klasik haline gelen ana isale hattı yine patladı. O sırada yoldan geçen ve çukura düşen otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Bodrum’da isale hattı yine patladı! Otomobil çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde isale hattı patladı. Asfaltın yarıldığı yoldan geçen Aysel Üstünel idaresindeki otomobil, çukura girdi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, Aysel Üstünel'i otomobilden çıkardı. Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak.

Bodrum’da isale hattı yine patladı! Otomobil çukura düştü

Sürücü Aysel Üstünel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım" dedi.

Bodrum’da isale hattı yine patladı! Otomobil çukura düştü

Bahçesini su basan Sibel Arslan ise, "Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi. Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil" diye konuştu.

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