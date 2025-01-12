Türkülerin susup sevdanın konuştuğu hikaye: Şöhretini aşkı uğruna feda etti

Nazmi Cumhur (85) gençlik yıllarında bağlamasıyla sesi ve türküleriyle adından kısa sürede söz ettirmeye başladı. Aldığı sayısız teklifle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan Muğla türküleriyle sahnelerde parlayan Nazmi Cumhur, Ankara Radyosu'nda görev aldı. İstanbul'da plaklar doldurdu, gazinolarda Ferdi Tayfur'dan Orhan Gencebay'a, Erol Büyükburç'tan Arif Sağ gibi ünlü sanatçılara eşlik etti, turnelerde türküler söyledi. Hayatının en güzel günlerini yaşıyor ve her geçen gün şöhret basamaklarını hızla tırmanıyordu. İstanbul'da eşi Ayşe Cumhur'un (80) rahatsızlanmasıyla gittiği hastanede doktorların "Yapacak bir şeyimiz yok temiz havaya ihtiyacı var iyi bakılması lazım" sözleriyle bir anda her şeyi bırakıp köyüne döndü ve 55 yıldır eşi Ayşe Cumhur'a gözü gibi bakıyor.

Nazmi Cumhur, "kazancım" dediği eşi Ayşe Cumhur için "Bugün geçmişe baktığımda kazandığım hiçbir şey, eşime duyduğum sevgi kadar değerli değil" diyerek bir vefa örneği sergiliyor.

55 YILLIK FEDAKARLIK

Nazmi Cumhur, eşinin tüm ihtiyaçlarını büyük bir özveriyle karşılıyor. Kahvaltısını hazırlıyor, temel ihtiyaçlarını gideriyor, hatta sevdiği yemekleri yaparak onu mutlu etmeye çalışıyor.

Cumhur, "Yatağa bağımlı hale geldikten sonra hayatımız zorlaştı ama bu benim için yük değil İnsan sevdiği için fedakarlık yapar, şikayet etmez" yıllar geçmesine rağmen eşine beslediği aşkı dile getiriyor. Evlendikleri günden sonra eşiyle hiç ayrılmadıklarını söyleyen Nazmi Cumhur eşinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hiç tereddüt etmeden kariyerinin zirvesindeyken İstanbul'u bırakarak köyüne döndü. Cumhur, hayatındaki bu keskin dönüşü şu sözlerle anlattı: "Eşim hasta olunca doktorlar, 'Nerelisin diye sordu Marmaris dediğimde İstanbul'un havası yaramaz, onu memleketine götür iyi bir bakıma ihtiyacı var' dedi. Hiç düşünmedim bana gitme bu kariyer bu şöhret bırakılmaz eşine birini tutar baktırırsın dediler her şeyi bıraktım, Muğla'ya döndüm. O gün bugündür onun yanındayım. Sevgi ve sadakat olmazsa evlilik yürümüyor. Ona bakmak benim için bir görev değil, bir şükür vesilesi."

ÖZVERİYLE KARŞILIYOR

Nazmi Cumhur, eşinin tüm ihtiyaçlarını büyük bir özveriyle karşılıyor. Kahvaltısını hazırlıyor, temel ihtiyaçlarını gideriyor, hatta sevdiği yemekleri yaparak onu mutlu etmeye çalışıyor. "Yatağa bağımlı hale geldikten sonra hayatımız zorlaştı ama bu benim için bir yük değil" diyor. Gençlere örnek olmak istediğini söyleyen Cumhur, şunları ekliyor: "Bugün birçok evlilik sevgi ve sabırdan yoksun. Küçük sorunlarla bitiyor. Oysa biz, zor günlerde birbirimize daha sıkı sarıldık. Bu sevgi 65 yıldır bir çınar gibi büyüdü. İnsan sevdiği için fedakarlık yapar, şikayet etmez."