İzmir'de nefes kesen gece! EFES-2026’da hedefler tek tek yok edildi

İzmir 'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu , Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, askeri personel ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya millî unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı.

'EFES TATBİKATI HER GEÇEN YIL DAHA DA GELİŞMEKTEDİR'

Gece safhası öncesi konuşma yapan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, küresel güvenlik ortamının her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz hale geldiği günümüzde risk ve tehditlerin artan bir şekilde çeşitlendiğini belirterek, "Geleceğin muharebelerinin; hava, kara, deniz, siber, uzay ve bilgi alanlarının eş zamanlı olarak işletildiği, elektronik harp yetenekleri ile bilgi/etki operasyonlarının iç içe geçtiği, yapay zekâ temelli komuta kontrol sistemlerinin kullanımıyla hızlı karar alma döngülerinin ön plana çıktığı çok alanlı ve katmanlı cephelerde cereyan edeceği, akıllı, otonom ve sürü insansız araçların; etkili, uzun menzilli ve süratli füzeler ile hava savunma sistemlerinin sonucu belirleyen faktörler olacağı, ayrıca barıştan itibaren planlı bir şekilde gömülmenin de büyük önem taşıdığı öngörülmektedir. Güvenlik ortamının bu dinamik yapısı karşısında; yeni, esnek ve adaptif yapılanmalarla birlikte, birleşik müşterek harekât ile karşılıklı çalışabilirlik yeteneklerimizin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Tatbikatımız, bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışabilirliği, koordinasyonu ve anlayış birliğini geliştirmektedir. Konvansiyonel harp yöntemlerinden, özel kuvvet ve insani yardım operasyonlarına kadar çeşitli ortamlarda birlikte eğitim yapma, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımında bulunma fırsatı sunmaktadır" dedi. Özsert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EFES serisi tatbikatlarda bu yıl ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhası da 24 saat esasına göre icra edilmiştir. Tatbikatımızın komuta kontrol süreçlerinde Kocatepe Harekât Yönetim Sistemi ve yapay zekâ destekli programlar aktif şekilde kullanılmıştır. Ayrıca tatbikata hazırlık sürecinde verilen eğitim konularına bu sene 15 konu daha ilave edilerek toplam 28 konuda eğitim verilmiştir. Efes Tatbikatı, katılan tüm dost ve müttefik ülkeler ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin gayretleriyle her geçen yıl daha da gelişmektedir."