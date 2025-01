İngiltere sokaklarında Marmaris tanıtımı

Muğla'da Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Ayyıldız, 2025 yaz sezonunda Marmaris'e ve Türkiye'ye daha fazla İngiliz turist çekmek amacıyla İngiltere'de tanıtım çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Başkan Ayyıldız, kampanya ile ilçe esnafına daha fazla para kazandırmak istediklerini söyledi.

Londra, Manchester, Liverpool ve Birmingham gibi büyük şehirlerde, "Digivan" olarak adlandırılan araçlara Marmaris ile ilgili görseller giydirilerek, "Come to Marmaris this Summer" (Bu Yaz Marmaris'e Gel) sloganıyla tanıtım yapılmaya başlandı.

İngiltere'nin en büyük kentlerinde Marmaris görselleri ile giydirilen araçlar tanıtım yapıyor.

'HER ALANI KULLANIYORUZ

Ayrıca Manchester şehrinde yüksek binalar da "Bu yaz Marmaris'e gel" reklamlarıyla donatıldı. Oda başkanı Ayyıldız, "Hem ülkemizi tanıtalım, hem Marmaris'in bilinirliğini artıralım, hem de esnaf ve sanatkarlarımız daha fazla para kazansın niyetiyle tanıtım çalışmalarına başlamış bulunmaktayız" dedi.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız

"Digivanlar İngiltere'deki tüm sokaklarda dolaşıyor ve çok dikkat çekiyor" ifadelerini kullanan Ayyıldız şöyle devam etti: "Bu araçlara Marmaris ile ilgili görseller giydirerek Marmaris'in tanıtımını yapmaktayız. Sadece araçları gezdirerek değil, bunun dışında da İngiltere'deki iletişim kanallarını da kullanmaya çalışıyoruz. İngiltere'de en çok dinlenen radyo programlarına katılıp, radyolarda reklamlar verip Marmaris'in reklamını yapmaya çalışıyoruz. Yine İngiltere'deki, Liverpool'daki, Londra'daki, Manchester'daki gazetelere çıkıp, gazetelerde Marmaris'le ilgili reklamlar yapmaya çalışıyoruz. Yani kısaca sadece tek bir alanda değil, İngiltere'deki bütün iletişim kanallarını kullanarak buraya çok sayıda turist çekmeye çalışıyoruz."

Marmaris, İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil destinasyonları arasında yer alıyor.

3 MİLYON TURİST GELİYOR

Başkan Ayyıldız, Marmaris ve yakınlarındaki turizm şehirlerine 2024 yılında yaklaşık 3 milyon 600 bin civarında turistin geldiğini söyledi.Bunun yaklaşık 1 milyon 600 bininin İngiltere'den geldiğinin altını çizen Ayyıldız, "Yani 2024 yılında Marmaris ve yakınlarındaki turizm şehirlerine toplam gelen turist sayısının yaklaşık yüzde 45'i İngiltere'den. İşte biz de o yüzden İngiltere'deyiz. O yüzden İngiltere pazarından daha fazla pay alabilme çabasındayız. İngiltere bizim için çok önemli" diyerek Marmaris'i tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

'GÜNEŞ ÇOK ETKİLİ'

AYYILDIZ, Marmaris'in doğal güzelliklerinin yanında güneşinin de turizm açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Ayyıldız, "İngiltere'nin en büyük problemi güneşin olmaması. Bizim de en büyük avantajımızın yılın yaklaşık 10 ayı günlerimizin güneşli olması. Marmaris'in ya da turizm şehirlerindeki esnafların ya da yaşayanların güler yüzlü olması, misafirperver olması ve İngiliz turistlere hiç yabancı ülkedeymiş gibi hissettirmiyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ayyıldız daha önceki senelerde de benzer çalışmaları yaptıklarını ve İngilizler tarafından olumlu karşılandığına da vurgu yaptı.