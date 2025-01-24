Yemek yapmayan eşini komaya soktu

Muğla'da yaşanan erkek şiddetinde kocası tarafından darbedilen kadın yoğun bakıma alındı. Dayakçı koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köyceğiz ilçesinde yaşayan Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ümmühan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümmühan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.